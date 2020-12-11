شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف المسار الصاعد – تحليل - 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً قوياً لمستوى 49.84 واستقر فوقه، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، ليتجه نحو تحقيق أهداف إيجابية جديدة تبدأ عند 53.10.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 49.30 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد