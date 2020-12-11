شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب قوية – تحليل - 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 46.65 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو التصحيحي الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 48.00 وتمتد إلى 50.00.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 45.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.60 والمقاومة 48.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد