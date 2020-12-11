شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب عالق – تحليل - 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الذهب بين مستويات محورية تتمثل بالدعم 1833.00 والمقاومة 1850.00، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

نشير إلى أن تماسك السعر فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة والاندفاع لاختراق المقاومة 1850.00 سيقود السعر لاستئناف المسار الصاعدة الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1870.00 وتمتد إلى 1900.00، بينما يمثل كسر 1833.00 عامل سلبي سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستويات 1820.00 ثم 1807.00 كمحطات أولية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1860.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي