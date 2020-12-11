شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس، ليبتعد عن مقاومة القناة اللحظية الهابطة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2550.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2800 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2640 والمقاومة 1.2800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط