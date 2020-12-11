شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبني موجة صاعدة – تحليل - 11-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجّل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مستوى 1.3245 كقاع تداولات يوم أمس، حيث نلاحظ أن الانخفاض توقف عند دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والذي يلتقي مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للارتفاع الذي تم قياسه من 1.2838 إلى 1.3539، مما يقدّم إشارات على أن السعر في طريقه لبناء موجة صاعدة جديدة خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو استئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي تبدأ أهدافه بتخطي مستوى 1.3373 لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة القمة المسجّلة مؤخراً عند 1.3539 كمحطة إيجابية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.3270 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح اللحظي الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد