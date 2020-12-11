شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي والأنظار قمة الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد رابع مكاسب أسبوعية لها على التوالي ولتعكس استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات قمة الاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.2154 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2138، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2160، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.2137.

هذا وتترقب المستثمرين حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على انكماش 0.8% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل نمو 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة أظهر قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 5.6% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل إيطاليا الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 9.8% مقابل 8.3% في الربع الثاني، بخلاف ذلك تتوجه أنظار المستثمرين إلى فعليات قمة الاتحاد الأوروبي وسط تطلع الأسواق لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع عدم توصل بروكسل ولندن لاتفاق حيال العلاقات المستقبلية والتجارية بينهم بعد الخروج بحلول نهاية العام الجاري.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5%، كما تظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 1.5%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 76.1 مقابل 76.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن كون هناك تقدم نحو إقرار مشروع القانون الجديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار وأنه تم التباحث مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي توقعات الأسواق بإقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي على تعديل توجيهاته حيال خطة شراء الأصول بحلول الأسبوع المقبل خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15/16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفي أعقاب قيام البنك المركزي الأوروبي بالأمس بزيادة حجم مشتريات البرنامج الطارئ لمكافحة الوباء بواقع 500 مليار يورو إلى 1,850 مليار يورو ضمن الجهود الرامية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.