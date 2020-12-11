شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في تسعة أشهر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الرابع من آذار/مارس وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الخامس من الشهر ذاته متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأدنى له في أكثر من عامين ونصف وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021 بنسبة 0.15% لتتداول عند مستويات 46.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 46.97$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 46.78$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.24% لتتداول عند 50.33$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 50.45$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 50.25$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 90.66 مقارنة بالافتتاحية عند 90.75، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.82.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5%، كما تظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 1.5%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 76.1 مقابل 76.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن كون هناك تقدم نحو إقرار مشروع القانون الجديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 916$ مليار وأنه تم التباحث مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الرابع من كانون الأول/ديسمبر فائض بنحو 15.2 مليون برميل مقابل عجز بنحو 0.7 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 0.9 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 503.2 مليون برميل، ولتعد المخونات أعلى 11% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 5.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 11% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأربعاء أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن كون قرار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ الأسبوع الماضي بزيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً مع مطلع 2021، وتقليص خفض الإنتاج إلى 7.2 مليون برميل يومياً من المستويات الخفض الحالية عند 7.7 مليون برميل، بخلاف ما هو مقرر مسبقاً بزيادة 2 مليون وتقليص الخفض إلى 5.7 مليون برميل، جاء متسقاً مع مصالح بلاده.

كما نوه وزير الطاقة الروسي نوفاك آنذاك لكون أسعار النفط تشهد حالة من الاستقرار وأنه يرى تعافي نسبي في مستويات الطلب على النفط، موضحا أنه يرى ارتفاع في واردات النفط من دول منطقة المحيط الهادي الآسيوية، وذلك مع تطرقه لكون الدول الغير مشاركة لمجموعة أوبك+ زادت من استثماراتها، وأفادته بأنه الاجتماع المقبل لمجموعة لأبك+ سيكون في الرابع من كانون الثاني/يناير القادم.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 5 منصات لإجمالي 246 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أسبوعين لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 460 منصة منذ 13 من آذار/مارس.