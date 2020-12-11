شكرا لقرائتكم خبر عن 570 مليون درهم استثمارات «نخيل» و«ريو» في منتجع «ريو دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهدت دبي، الخميس، افتتاح منتجع «ريو دبي» في «جزر ديرة»، المشروع المشترك بين شركة «نخيل» و«ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية والذي يضم 800 غرفة، ليضيف بعداً جديداً لقطاع الضيافة في دبي، وذلك كأول منتجع شاطئي من فئة 4 نجوم يقدم خدمة «شامل كل شي» على مدار الساعة في الإمارة.

ويعتبر منتجع «ريو دبي»، الذي تم افتتاحه من قبل محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، ولويس ريو، الرئيس التنفيذي لـ«ريو» للفنادق والمنتجعات، أول مشاريع شركة «نخيل» المشتركة في قطاع الضيافة وأول معلم للجذب يفتتح في «جزر ديرة».

ويضم المنتجع الذي يعتبر أول مشروع لـ«ريو» في منطقة الشرق الأوسط ويحمل الرقم 100 في سلسلة «ريو» للفنادق والمنتجعات حول العالم، 800 غرفة وجناح، معظمها بإطلالة شاطئية، ومجموعة متنوعة من المطاعم ومرافق الترفيه، بما في ذلك 10 منافذ للمأكولات والمشروبات، وحديقة مائية، و3 أحواض للسباحة، ومسبحين للأطفال، وأنشطة مائية، ومركز للياقة البدنية، وصالون للتجميل ونادي للأطفال.

وقال محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: تتمتع شركة «نخيل» بسجل حافل وناجح في إنشاء وتقديم مجموعة متنوعة من المشاريع السياحية والترفيهية، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الحكومية، ويسعدنا رؤية أول مشروع مشترك في مجال الضيافة يؤتي ثماره. يعد افتتاح منتجع «ريو دبي» علامة فارقة لكل من شركة «نخيل» و«جزر ديرة» ودبي، كما يؤكد التزامنا بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية المرموقة لاستقطاب مفاهيم سياحية جديدة وفريدة من نوعها إلى الإمارة.

لويس ريو: منتجع «ريو دبي» علامة فارقة في استراتيجية التوسع الدولي لسلسلة فنادقنا

من جهته، قال لويس ريو، الرئيس التنفيذي لـ«ريو» للفنادق والمنتجعات: يشكل افتتاح منتجع «ريو دبي» علامة فارقة في استراتيجية التوسع الدولي لسلسلة فنادقنا، حيث يعتبر أول منتجع في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يوفر لنا فرصة فريدة من نوعها لتقديم كل خبرتنا بمفهوم خدمة «شامل كل شي» على مدار الساعة والذي يحظى بشعبية كبيرة بين عملائنا الأوروبيين والأمريكيين، وذلك في وجهة جديدة كلياً. يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «نخيل»، المطور العقاري. ونحن واثقون من أن منتجع «ريو دبي» سيحقق نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من قبل عملائنا الأوروبيين الحاليين وأولئك الذين سيختبرون علامتنا التجارية لأول مرة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: في الوقت الذي تستمر فيه دبي استقبال ضيوفها والترحيب بزوارها، تتواصل جهودنا لإيجاد طرق مبتكرة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وذلك بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة واستراتيجية السياحة الرامية لجعل دبي الوجهة الأولى الأكثر زيارة على مستوى العالم، والأكثر تكراراً للزيارة والموصي بزيارتها. ويعتبر منتجع «ريو دبي» إضافة نوعية وتجربة جديدة لقطاع الضيافة في المدينة، وكذلك من المشاريع المتميزة لأحد شركائنا الرئيسيين «نخيل»، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تنوع العروض التي تقدمها المدينة لزوارها وأيضاً زيادة جاذبية دبي لتصبح المدينة المفضلة للزيارة.

استثمارات الفندق الجديد

قال أوليفر كلوث، نائب أول للرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال، في «ريو للفنادق والمنتجعات» لمنطقة آسيا وبلغاريا وموريشيوس وتركيا، إن حجم الاستثمارات في منتجع «ريو دبي» في جزر ديرة، بلغ نحو 155 مليون دولار (نحو 570 مليون درهم)، مشيراً إلى أن حصة «ريو» في المشروع المشترك 40%، فيما تبلغ حصة شركة نخيل 60%.

وقال في تصريحات للصحفيين، الخميس، إن دبي تعتبر وجهة عالمية بارزة على خريطة السياحة الدولية؛ لذلك اختارت «ريو للفنادق» التواجد في الإمارة كأول مشروع لها في المنطقة ككل، موضحاً أن الشركة قد تفكر في مشروعات فندقية جديدة في السوق الإماراتية خلال الفترة المقبلة، ولاسيما أنها تبدأ عادة بفندق واحد في السوق، ثم تبدأ بالتوسع.

فندق «ريو» الجديد في دبي يرفع عدد غرف «نخيل» العاملة إلى 2087 غرفة

من المقرر أن تصل محفظة شركة نخيل في قطاع الضيافة والترفيه، التي تضم مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات أنيقة مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية، إلى 2997 غرفة فندقية من خلال 7 منشآت فندقية بنهاية العام 2021.

ومع افتتاح فندق «ريو دبي» الذي يضم 800 غرفة، يرتفع إجمالي عدد الغرف قيد التشغيل في محفظة «نخيل» للضيافة إلى 2087 غرفة ضمن 5 منشآت حتى نهاية العام 2020.

ومن المقرر أن تفتتح الشركة فندقين جديدين العام المقبل بطاقة 890 غرفة، وهما سنتارا ميراج دبي الشاطئي في جزر ديرة، وسانت ريجيس دبي - ذا بالم في نخلة جميرا.

بداية موسم العطلات

ويتزامن افتتاح منتجع «ريو دبي» مع بداية ذروة السفر والفعاليات في الدولة، والتي تشمل موسم الأعياد ومهرجان دبي للتسوق المشهور عالمياً.

كما يستعد منتجع «ريو دبي» للترحيب بالمقيمين في دبي ومن جميع الإمارات الأخرى للإقامة والزيارات اليومية، والتي يمكن للضيوف من خلالها الاستمتاع بالحديقة المائية، والأنشطة المائية، والشاطئ وغيرها الكثير.

«جزر ديرة»، المدينة الجديدة المطلة على الواجهة البحرية، التابعة لشركة «نخيل» والتي تمتد على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، 40 كيلومتراً من الشواطئ على الخط الساحلي لدبي، حيث تقوم بتحويل أقدم منطقة للتجارية التقليدية في الإمارة إلى وجهة عالمية للعيش والسياحة والتسوق والترفيه.