شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفو جراف.. ماذا قدم برنامج "تكافل وكرامة" لتتراجع معدلات الفقر فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد برنامج تكافل وكرامة من البرامج الاجتماعية التي تبنتها الدولة من أجل حماية الأسر من التقلبات الاقتصادية، وظهرت بعد سنوات من التنفيذ مكاسب تبنى هذا البرنامج، مع إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام 2019/2020، ودوره في احتواء معدلات الفقر منذ بدء التطبيق وحتى الآن.

ويرصد ”الخليج 365”، أهم مؤشرات دور برنامج تكافل وكرامة وفقا لما يلي:

- 87% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة معا هم أفقر 40% من السكان

- يتوزع المستفيدين من البرنامج بواقع 25% من المستفيدين و33% من كلا من تكافل وكرامة ينتمون إلى أفقر شريحة من السكان.

- تتراجع نسبة المستفيدين من تكافل إلى حد كبير في الشرائح الأربعة الأغنى.

- يتوزع المستفيدين من تكافل وكرامة وفقا لـ10 شرائح مرتبة من الشريحة الأولى وهي الأقل وحتى الشريحة العاشرة وهي الأعلى.