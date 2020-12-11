شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الجمعة في ظلال تسعير المستثمرين لفرض إقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيزية جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاُ إلى ما قيمته 55.3 مقابل 52.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 0.9% مقابل 0.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.6% مقابل 2.7%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.17% ليخسر 3.04 نقطة ويصل إلى المستوى 1,773.17، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.65% ليخسر هو الأخر 174.67 نقطة ويصل إلى المستوى 26,581.57.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.32% ليخسر 65.26 نقطة ويصل إلى المستوى 4,875.26، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.03% ليخسر هو الأخر 34.58 نقطة ويصل إلى المستوى 3,338.69.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.24% ليربح 62.47 نقطة ويصل إلى المستوى 26,473.06، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.78% ليربح هو الأخر 21.40 نقطة ويصل إلى المستوى 2,767.86.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.18% ليربح 23.29 نقطة ويصل إلى المستوى 12,883.66، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.61% ليخسر 41.02 نقطة ويصل إلى المستوى 6,642.10.