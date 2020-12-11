شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 15 مايو: جارى تنفيذ محطات مياه وكهرباء لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس السيد همام ، رئيس جهاز 15 مايو، أنه جارى تنفيذ محطة كهرباء بقردة 250 ميجا بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 160 مليون جنيه، وذلك لتغذية مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وأضاف المهندس السيد همام، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه بالتزامن مع إنشاء محطة كهرباء، يجرى حاليا إنشاء محطة مياه بقدرة 250 ألف متر مكعب يوميا، وجارى العمل في المرحلة الأولى منها بطاقة 75 ألف متر مكعب يوميا.

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ محطة رفع خزانات استراتيجية بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم وذلك لحل مشكلة نقص المياه التي تعانى منها بعض المناطق بالمدينة.

كان المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أعلن بدء تسليم 25 ألف وحدة إسكان اجتماعى، تم تنفيذها داخل المدينة بتكلفة تتخطى 5 مليارات جنيه ، لافتا إلى أن الجهاز استلم نحو 18 ألف وحدة سكنية من شركات المقاولات، وبدأ فى تسليم الوحدات للحاجزين، وسيتم استلام باقى الوحدات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح إنه جار التجهيز لعدد 111 قطعة أرض اسكان مميز وأكثر تميزا، لافتا الي إنه تم الانتهاء من توصيل المرافق، وسيتم طرحها للحجز في الاعلان الجارى إعداده للطرح خلال العام المقبل.

وأكد أنه تم بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه المغذى لمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة "وحدات وقطع أراضٍ"، مؤكداً استمرار العمل بخطوط الطرد الرابطة والمغذية للمناطق الخدمية والمحيطة بالمشروع.

كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد أنه جارى تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجار استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.