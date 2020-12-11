شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج مصر: سلوك العميل اختلف بسبب جائحة كورونا وركزنا على البيع أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بسامسونج مصر، إن أزمة فيروس كورونا لم تكن فقط تحدي كبير بالنسبة للشركة بل تم إستغلالها لخلق فرص كبيرة من خلالها استطاعت الشركة تحقيق معدلات نمو كبيرة في ظل الأزمة خاصة في قطاع الموبايلات والتليفزيونات والأجهزة المنزلية.

وأشار رئيس قطاع التسويق بسامسونج مصر، في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 على هامش مؤتمر قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثانية، إلى إن فروع الشركة حققت نمو يصل 12 % خلال فترة الجائحة بالإضافة إلى زيادة نسبة المبيعات من خلال المنصات الالكترونية بشكل غير مسبوق، وأنه يتوقع أن تنهى فروع الشركة الربع الأخير من السنة بـ 30 % زيادة مقابل نفس الفترة عن العام الماضي.

وأضاف أحمد جعفر، أن سلوك العميل أثناء جائحة كورونا إختلف كثيرا عما قبلها، والتي بدورها قامت سامسونج مصر بتبني سياسات جديدة لتشجيع المستهلك علي البقاء بالمنزل من خلال شحن جميع منتجاتها حتي باب المنزل و تركيبها مجانا و بأعلي معايير الصحة و الأمان.