شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات للحصول على تعويض عن حادث سيارتك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التأمين التكميلى على السيارات هو تأمين شامل يوفر الحماية التأمينية للسيارات بمختلف أنواعها، حيث تدفع الشركة للمؤمن لهم قيمة الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب بسبب حادث أو عطب ميكانيكى والحريق والسرقة والسطو،ولضمان حصولك على التعويض اتبع الخطوات التالية : 1 - التقدم بالمستندات المطلوبة للتعويض إلى إدارة السيارات الصادرة للوثيقة بشركة التأمين أو مخاطبة الشركة تليفونياً لإخباره بأقرب فرع للعميل 2 - معاينة السيارة والأضرار اللاحقة بها، وكتابة تقرير بذلك وتصويرها لإرفاقهما بطلب التعويض 3 - مناقشة مقايسة الإصلاح المقدمة من العميل وفقاً لتقرير خبير المعاينة 4 - بدء الإصلاح، ثم معاينة الشركة للسيارة عقب الإصلاح 5 - تقوم الشركة بدراسة ملف الحادث فى ضوء شروط وثيقة التأمين، ويتم استخراج الشيك الخاص بالتعويض المستندات المطلوبة عند المطالبة بالتعويض – صورة من رخصة السيارة – صورة رخصة القيادة – صورة من وثيقة التأمين أو ذكر رقمها – صورة رسمية من محضر الشرطة عن الحادث فى حالة وجود متسبب معلوم للحادث أو فى حالة السرقة أو الحريق؛ وقد بدأت بعض الشركات في استثناء محضر الشرطة من المتطلبات في حالة عدم زيادة التعويض عن 50 ألف جنيه – مقايسة إصلاح السيارة من ورشة الإصلاح – أو التوكيل فى حالة السيارات الجديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر 5 خطوات للحصول على تعويض عن حادث سيارتك.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.