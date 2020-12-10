شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تخطط لخفض استيراد الغذاء وبناء أنظمة مرنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، «أن الإمارات تتميز بوجود قادة أكفاء في التخطيط لبناء أنظمة غذائية أكثر مرونة».

وقالت: «نستورد في الوقت الراهن 90 في المئة من الأطعمة المستهلكة في الإمارات، وهدفنا، خفض هذه النسبة»

وأضافت في كلمتها أول أمس الأربعاء، أمام منتدى إلكتروني حول الابتكار الزراعي والأمن الغذائي، نظمته السفارة الإيطالية في الإمارات بالشراكة مع جامعة خليفة ومؤسسة دبي للمستقبل، ضمن سلسلة مبادرة «Innov Italy UAE»: «الآن حان الوقت للتفكير، وإعادة ترتيب الأولويات، ونريد أن ندفع الإمارات إلى طليعة صناعة التكنولوجيا الزراعية، لقد أظهر الوباء أن وجود استراتيجية عالمية متعددة الأوجه أمر مطلوب، وأن دولة الإمارات على استعداد لمشاركة معرفتها كاملة للتغلب على تحديات المستقبل».

وأثنت المهيري، على الاستراتيجية الصارمة للدولة، والتي ضمنت امتلاء أرفف محالّ السوبر ماركت أثناء فترة الإغلاق العام، مما يدل على قوة شراكاتنا الدولية وشبكتنا اللوجستية المرنة.

وناقش المنتدى، تأثير جائحة «كورونا» على الاقتصاد والتجارة العالميين فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي، وأهمية اتخاذ خطوات عملية وجادة لتصنيع المواد الغذائية الأساسية محلياً لدعم السكان على الصعيد العالمي.

وفي كلمته الافتتاحية، قال نيكولا لينر، سفير إيطاليا لدى الإمارات: «يركز هذا المنتدى على كيفية مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي في العالم، والتعامل معها في فترة ما بعد الوباء، يجب أن يكون هناك تحالف بين القطاعين الخاص والعام؛ لمعرفة التأثير الحقيقي لجائحة فيروس «كورونا» على أنظمة الغذاء، وكيفية المضي قدماً على الصعيد العالمي، بالتوجه إلى معرض دبي إكسبو 2020، سيكون محور تركيزنا في الجناح الإيطالي على إنتاج إيطاليا للغذاء، وكيفية ربط التكنولوجيا مع تصنيع الأغذية، والغذاء المستدام في إيطاليا».