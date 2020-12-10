شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «سينما الثلج» في دبي.. الأولى في العالم داخل منتزه تزلج داخلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” افتتحت «ماجد الفطيم»، رسمياً أول سينما على الثلج في المنطقة، وهي كذلك أول صالة عرض أفلام في منتزه تزلج داخلي، في العالم. وتتيح «سينما الثلج» من «فوكس سينما»، المدعومة من شركة «ديتول»، للزوار اختبار سحر مشاهدة الأفلام على المنحدرات الثلجية في «سكي دبي»، الحاصلة على جائزة «أفضل منتزه تزلج داخلي في العالم» لخمسة أعوام على التوالي.

وفيما تحيط بهم المناظر الثلجية البديعة و«أرض العجائب الشتوية»، بإمكان الزوار الاسترخاء على المقاعد الطولانية المريحة، والاستمتاع بمشاهدة أفلام الأعياد العائلية المحبوبة مثل «الغرينش»، و«فروزن 2»، و«داديز هوم 2». وستكون هناك أيضاً عروض ليلية لمجموعة من أحدث الأفلام المميزة مثل «الساحرات» و«أخرجوا السكاكين» و«نداء البرية»، بالإضافة إلى أحدث الإنتاجات العالمية التي ستتم إضافتها فور صدورها.

كما يستطيع الزوار الحصول على الوجبات الخفيفة الخاصة بالسينما.

تعد «سينما الثلج» أحدث ابتكارات «فوكس سينما»، والتي أطلقت كذلك سينما للسيارات الوحيدة في الشرق الأوسط، استجابة للإغلاق المؤقت لمرافق الاستجمام والترفيه، خلال فترة الجائحة، وذلك على سطح «مول الإمارات»، والتي مازالت تتيح سينما السيارات للزوار الاستمتاع بتجربة مشاهدة الأفلام تحت ضوء القمر وقبة «سكي دبي» الشهيرة مع توفير تجربة سينما الثلج لاستمتاع الزوار.

وتتاح لجميع زوار «سينما الثلج» إمكانية استئجار الملابس، والقفازات الصوفية، والجوارب، والأحذية، والبطانيات، والسماعات اللاسلكية، إضافة إلى خزانة مخصصة.

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