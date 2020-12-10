شكرا لقرائتكم خبر عن "الأكاديمية الوطنية للتدريب" تحتفى بحصول هالة السعيد على جائزة أفضل وزير عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال زيارتها للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ أعد متدربي برنامج تدريب التنفيذين علي القيادة احتفالية للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفوزها بجائزة أفضل وزير من جائزة التميز الحكومي العربية، وأهدوها درعًا باسم المتدربين والتقطوا معها الصور التذكارية في حضور الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية، والتي قدمت درع الأكاديمية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط العراقي الذى زار الأكاديمية اليوم الخميس .

من جانبها عبرت الدكتورة هالة السعيد ، عن امتنانها لشباب الاكاديمية والعاملين بها علي الاحتفال وأكدت أن الجائزة هي تقدير لكل الحكومة المصرية وللمرأة المصرية وليست جائزة شخصية، وتمنت أن يحقق المتدربين وهم من التنفيذيين جوائز أكثر خلال الدورات القادمة من جائزة التميز الحكومي المصرية والعربية.