شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع أمام الدولار بعد قرار الفائدة وتصريحات "لاجارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور قرار الفائدة بالإضافة إلى تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد".



وأبقى البنك المركزي على الفائدة عند الصفر دون تغيير فيما ثبت الفائدة على الودائع عند 0.5%، لكنه زاد حجم برنامج شراء الأصول بقيمة 500 مليار يورو إلى 1.850 تريليون يورو.



يأتي ذلك ضمن جهود البنك المركزي الأوروبي لدعم اقتصاد التكتل الموحد في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.



من جانبها، عقبت رئيسة البنك المركزي "كريستين لاجارد" على السياسة النقدية للبنك قائلة إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020.



وأضافت "لاجارد" بأن المخاطر لا تزال تحيط باقتصاد منطقة اليورو لا سيما أن التضخم لا يزال منخفضاً.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2124، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2158 في حين سجل أقل سعر عند 1.2076.