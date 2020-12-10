شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بأكثر من 1% مع تزايد الثقة في تعافي الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل ارتفاع لثقة لدى الشركات والأفراد في تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.



ويرى محللون أن الدولار الأسترالي يقترب من مستوى خطر حيث أن الارتفاع المتواصل لسعر سيضر بصادرات أستراليا.



كان رئيس البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" قد أكد على أن البنك سيبقي على الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية إلى حين تعافي الاقتصاد وبلوغ أهداف التضخم.



وتتزايد الأنباء الإيجابية في الأسواق العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا مع استعدادات بعض الدول لتوزيع ملايين الجرعات من لقاحات واعدة للوقاية من المرض.



وبدأت المملكة المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع توزيع بعض الجرعات من لقاح "فايزر"، في حين تستعد الولايات المتحدة لتوزيع جرعات من لقاحي "موديرنا" وفايزر" قبيل أعياد الكريسماس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.7529، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7530 في حين سجل أقل سعر عند 0.7426.