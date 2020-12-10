معامل الإنتاج في بقيق تحصد الجائزة العالمية لاستمرارية الأعمال لعام 2020

المناطق - فتحيه العبدالله

حازت معامل الإنتاج في بقيق على الجائزة العالمية لاستمرارية الأعمال لعام 2020 المقدمة من منظمة الاستمرارية والتأمين والمخاطر (CIR) ومقرها لندن بالمملكة المتحدة. وتعتبر هذه الجائزة من أرفع الجوائز المرموقة التي تحتفل بالتميز في استمرارية الأعمال والأمن والمرونة. وتأتي هذه الجائزة لتعكس التميّز الذي أثبتته معامل الإنتاج في بقيق إبّان حادثة الهجمات الإرهابية (14 سبتمبر 2019م)، واستعادة الإنتاج في وقت قياسي، كما تؤكّد الجائزة على قدرات ومهارات موظفي أرامكو السعودية.