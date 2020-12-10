شكرا لقرائتكم خبر «ساما» يلزم البنوك بصيغة نموذج لاتفاقية فتح حساب للأفراد غير قابلة للتعديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح البنك المركزي في بيان على موقعه الالكتروني أن هاتين الصيغتين النموذجيتين لا تعفيان البنوك والمصارف من مسؤوليتها في اتخاذ أي تدابير معززة، وبذل العناية الواجبة وبخاصة في الحالات التي تزيد فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك للتعرف والتحقق من العميل أو المستفيد الحقيقي.وأكد (ساما) أنه لا يجوز للبنوك والمصارف التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جار للأفراد، مع إمكانية التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جار للأشخاص الاعتباريين، متى يمنح التعديل حقوقا ومزايا أكبر للعميل، شريطة الالتزام بالأحكام الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عنه.
وأشار البنك إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من جهوده الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات فتح الحسابات البنكية، وضمان الحقوق ورفع مستوى جودة الاتفاقيات المبرمة مع العملاء؛ بهدف إيجاد أحكام وشروط واضحة تحقق عدالة التعاملات.
وأفاد أنه تم نشر الصيغتين المشار إليهما أعلاه في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم حيالهما، تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة، قبل اعتمادهما بصيغتيهما النهائيتين. وكان البنك المركزي السعودي -مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا- أعلن في سبتمبر الماضي طرح مسودة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جار للأفراد، ومسودة الصيغة النموذجية لفتح حساب بنكي جار للأشخاص الاعتباريين (المؤسسات) لإبداء المرئيات والملاحظات حيالهما.
صيغتان نموذجيتان لاتفاقية فتح حساب بنكي جار:
- للأفراد:لا يجوز للبنوك والمصارف التعديل عليها.
- للأشخاص الاعتباريين:
النموذجان لا يعفيان البنوك والمصارف من:
- مسؤوليتها في اتخاذ أي تدابير معززة.
- بذل العناية الواجبة خاصة في حالات تزيد فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف والتحقق من العميل أو المستفيد الحقيقي.
كانت هذه تفاصيل خبر «ساما» يلزم البنوك بصيغة نموذج لاتفاقية فتح حساب للأفراد غير قابلة للتعديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.