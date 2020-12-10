سدايا تتفاهم مع «DELL» لتطوير مشاريع متكاملة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أمس الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة (دل تكنولوجيز DELL)، يتشارك بموجبها الطرفان الخبرات والمعرفة في مجال التقنيات الناشئة لتعزيز التنمية المشتركة لمشاريع الهندسة والتقنية في السعودية.

وأوضحت (سدايا) في بيان أن الاتفاق يتضمن تبادل أفضل الممارسات والخبرات في الصناعة اللازمة لتطوير مشاريع متكاملة تخدم الاحتياجات التقنية لكيانات القطاع العام في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستقوم (دل تكنولوجيز) بتزويد الهيئة بالخدمات الاستشارية لمساعدتها في الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة، وتحليل البيانات وتخزين بيانات المؤسسات وغير ذلك من أجل دعم رحلة التحول الرقمي الخاصة بها.

وقال مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت «يكمن الابتكار في صميم كل ما نقوم به في (سدايا)، ومتحمسون لاستكشاف فرص النمو التي ستقدمها الثورة الصناعية الرابعة، ونسعى باستمرار لتقديم منتجات وخدمات تتمحور حول التقنيات الناشئة».

وجرى توقيع المذكرة أثناء انعقاد (أسبوع جيتكس للتقنية 2020) في الإمارات. وأقرت السعودية أخيرا الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن (سدايا) وقعت في 22 أكتوبر 2020 مذكرة تفاهم مع شركة (علي بابا للحوسبة السحابية) بهدف تأسيس شراكة استراتيجية لقيادة الابتكار في المدن الذكية في المملكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2020، حيث ستدعم الشراكة الجديدة مساعي المملكة لتطوير مدن ذكية بمواصفات عالمية يمكنها الاستجابة بفاعلية أكبر لاحتياجات ورغبات السكان للارتقاء بجودة الحياة، وستركز على دفع الابتكار والاستثمار في المدن الذكية بالمملكة بهدف تحويل مدن المملكة لتصبح أكثر استدامة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، كما ستوظف البيانات والذكاء الاصطناعي لجعل المدن أكثر ذكاء فضلا عن تعزيز الأمن والسلامة.