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وأوضحت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» أنها تمكنت من بيع مساحة الأرض بمبلغ يقارب 113.58 مليون ريال لمصلحة المساهمين في مساهمة الفيحاء الذين أتموا تسليم أوراقهم للبنك العربي؛ استعدادا لتحويل مستحقاتهم في المساهمة بمجرد الإفراغ وإتمام الإجراءات النظامية.يذكر أن لجنة المساهمات العقارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء نجحت في استعادة ما يزيد عن عشرة مليارات ريال حتى الآن من حقوق المساهمين في تلك المساهمات.
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