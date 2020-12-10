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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 51 مليون ريال قيمة عدد من عقود المشاريع الاستثمارية وقعها أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مع عدد من المستثمرين في مدن ومحافظات المنطقة. وتضمنت المشاريع مدارس عالمية في حي النور بالدمام، ومحطة الوقود بضاحية الملك فهد بالدمام، وسكنا للعمال في غرب الدمام. وأكد الجبير حرص الأمانة على تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات المجتمع والمنطقة، وإثراء الخريطة الاستثمارية، وتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكات الاستثمارية مع رجال الأعمال بالمنطقة، وتوفير فرص جاذبة للقطاع الخاص بمساحات وأنشطة متنوعة، حسب خطة الأمانة الاستثمارية المشتملة على الأنشطة التجارية والخدمية والمجتمعية. وأكد الجبير حرص الأمانة على تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات المجتمع والمنطقة، وإثراء الخريطة الاستثمارية، وتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكات الاستثمارية مع رجال الأعمال بالمنطقة، وتوفير فرص جاذبة للقطاع الخاص بمساحات وأنشطة متنوعة، حسب خطة الأمانة الاستثمارية المشتملة على الأنشطة التجارية والخدمية والمجتمعية.

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