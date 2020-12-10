86 مليارا إيداعات حساب المواطن حتى ديسمبر 2020

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وبحسب إحصائية حساب المواطن الشهرية ، بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال، منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني إن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42%، وشكل الذكـور المستقلون 58%، موضحا أن 88% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
مخصص الدعم لشهر ديسمبر
- %79 من المستفيدين حصلوا على الدعم
- 93 % نسبة أرباب الأسر
- 7 % نسبة ربات الأسر
- 58 % نسبة الذكـور المستقلين
- 42 % نسبة الإناث المستقلات
- 79 % مخصص الدعم لشهر ديسمبر
- من المستفيدين حصلوا على الدعم 1018
- 1018 ريالا متوسط دعم الأسرة الواحدة
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