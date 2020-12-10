شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «جيتكس» 2020.. نجاح نسخة استثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، الدورة الـ40 من معرض جيتكس أسبوع التقنية في مركز دبي التجاري العالمي، والتي شهدت مشاركة نحو 1200 من الأجنحة الدولية والجهات الحكومية من العديد من الدول في المنطقة والعالم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، علاوة على الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة بهذا المجال في دولة الإمارات.

وكان المعرض أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يُقام فعلياً على أرض الواقع هذا العام، واعتبرت هذه الدورة الاستثنائية بمثابة البارومتر لقياس قدرة العديد من القطاعات على استئناف نشاطاتها كالمعتاد والخروج والتعافي من تبعات جائحة «كوفيد-19».

وشهدت أيام المعرض هذا الأسبوع حضور عشرات الآلاف من الزوار والعارضين، في تصويت كبير على الثقة بأن قطاع المعارض في دبي قادر على النهوض من جديد، لا وبل استعادة الريادة الإقليمية والدولية. وشارك عارضون من نحو 60 دولة، وكبريات شركات التقنية مثل مايكروسوفت وهواوي، وأفايا، وديل تكنولوجيز، وآي بي إم، ولينوفو، وهانيويل، وريد هات، وسباير للحلول.

واستضاف جيتكس 2020 أجنحة لبعض الدول السباقة في التقدم التكنولوجي من المنطقة والعالم، وفي مقدمتها السعودية، وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وغيرها.

«تنظيم الاتصالات»

وفي اليوم الختامي، كرمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات شركاءها الاستراتيجيين في منصة الحكومة الرقمية، وذلك في ختام مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 والتي شملت «وزارات الداخلية، الاقتصاد، المالية، التربية والتعليم، الصحة ووقاية المجتمع، تنمية المجتمع، العدل، التغيير المناخي والبيئة» بالإضافة إلى هيئات «السلع والأوراق المالية، الاتحادية للجمارك، الاتحادية للهوية والجنسية، التنافسية والإحصاء، التأمين، الوطنية للمؤهلات، صندوق الزكاة، الهلال الأحمر، جامعة الإمارات.

جناح حكومة أبوظبي

شهد جناح حكومة أبوظبي خلال معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، واستعرضت الجهات المشاركة 88 مبادرةً ومشروعاً مبتكراً في مجال التحول الرقمي، مما ساهم في خلق تجربة فريدة للزوار من خلال تقديم منصة موحدة تضم كافة الجهات الحكومية، مع الالتزام التام بمراعاة التدابير الاحترازية المتعلقة بمرض فيروس «كوفيد 19» كالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات وغيرها للحفاظ على أمن وسلامة وصحة الزوار والعارضين.

واختتمت حكومة أبوظبي مشاركتها الناجحة والقوية، مع تحقيقها نتائج إيجابية وإنجازات مميزة، حيث شاركت 24 جهة حكومية وأكاديمية، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية الكبرى في مجال التقنية تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي خلال هذا الحدث التقني العالمي.

دبي الذكية

واختتمت دبي الذكية مشاركتها تحت شعار «نلهمك واقعاً متجدداً»، حيث استعرضت مع شركائها من الجهات الحكومية، أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة لتسريع التحول الرقمي لمدينة دبي.

وخلال مشاركتها في الحدث، أطلقت دبي الذكية عدداً من المشاريع الجديدة، بداية من مبادرة «سجلات دبي»، و«اللوحة القيادية للموارد الحكومية»، كما أطلقت منصة تكامل الخدمات المشتركة (iPaaS)، التي تأتي استكمالاً لمشروع «منصة تكامل الخدمات الحكومية» (GSB).

دوائر دبي

من جهتها، اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها تحت مظلة جناح حكومة دبي الذكية، وركزت على عرض العديد من إنجازاتها الذكية، ومنها منصة «دبي ريست» أول منصة رقمية للعقارات في دبي.

كذلك، اختتمت هيئة الصحة بدبي، مشاركتها، حيث أعلنت عن إطلاق حزمة من مشاريعها وبرامجها الذكية ومنها: نظام «ترميز»، لإدارة الأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع «دبي الذكية» والذي يوفر دقة عالية في مراقبة ومتابعة ودراسة احتياجات الهيئة المستقبلية من هذا المخزون الحيوي.

مشاركة «دو»

واختتمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، بعد أن عرضت مجموعة متنوعة من أحدث ابتكاراتها وحلولها التقنية خلال الحدث التكنولوجي الأبرز على مستوى المنطقة والذي جرى تنظيمه على أرض مركز دبي التجاري العالمي، ليكون الأول من نوعه الذي يُقام على أرض الواقع، منذ بدء أزمة «كوفيد - 19». وقد تم تصميم جناح دو في المعرض بشكل يتناسب مع توجهات ومتطلبات العملاء ويتماشى مع أعلى معايير الصحة والسلامة.

وسيتم في الربع الأول من عام 2021 إطلاق مركزين جديدين للبيانات في دبي وأبوظبي لتلبية احتياجات المؤسسات في دولة الإمارات. وتوفر المراكز قدرات اتصال فائقة وغير محدودة للعملاء وتتميز ببنيتها التحتية الرقمية المتطورة التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية ويمكنها التكيف بكل مرونة وسلاسة مع متطلبات الأعمال المتطورة.