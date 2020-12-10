شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 10-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 10-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند 650.229 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 13 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، دايس للملابس الجاهزة، العامة لصناعة الورق-راكتا، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، دلتا للإنشاء والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الألومنيوم العربية.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند 650.229 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 512.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.87%، والعرب على 5.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.01%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 23 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 61.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 62.3 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، 818.4 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2230 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13157 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4236 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3040 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الخميس، فرض التزام مالي على شركتي مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك فيصل الإسلامي المصري، بقيمة 5 آلاف جنيه لكل منهما، على أن يعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركتين، وذلك لمخالفة الشركتين لأحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، التنبيه على شركتي السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

كما قررت قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، أولاً قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم بنك القاهرة من 4 جنيهات للسهم إلى 2 جنيه للسهم، ليصبح رأس مال البنك المصدر والمقيد بالبورصة المصرية والبالغ 5.250 مليار جنيه، موزعاً على عدد 2.625 مليار سهم (بدلا من عدد 1.3 مليار سهم) بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم (بعد تعديلها) ، ممثلاً في ثلاثة إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية.

كما قررت إدراج أسهم بنك القاهرة، بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر، قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك والخاصة بمركز البنك الرئيسي ومحله القانوني طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، إيديتا للصناعات الغذائية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، 215 ألف سهم، 7450 سهم، 9200 سهم، 18 مليون سهم، 81104 سهم، 13149 سهم، 9.5 مليون سهم، 3.9 مليون سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، 2.5 مليون سهم، 39.8 مليون سهم، 90.2 مليون سهم، 6.5 ملون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، الأهرام للطباعة والتغليف، 1000 سهم، 20889 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الكابلات الكهربائية المصرية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 20 ألف سهم، 12 مليون سهم، 39.8 مليون سهم، 90.2 مليون سهم، 500 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة المتحدة للإسكان والتعمير 10.4 مليون سهم.

السويس للأسمنت

أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة، وهي الموافقة على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً، وشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه بنفس سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس.ايه.اس، والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية والبالغ سعره 7.5 جنيه للسهم الواحد.

كما وافق مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً، وشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه بنفس سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس.ايه.اس، والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية والبالغ سعره 7.5 جنيه للسهم الواحد.

قناة السويس

وافق مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، على إلغاء عقود التأجير التمويلي المبرمة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المالكة للجامعة بنسبة 99.68% والمتمثلة في العقد رقم 12075 بتاريخ 15 يونيو عام 2009، وملحق عقده المؤرخ 13 فبراير عام 2013 والعقد رقم 6103 بتاريخ 11 مايو 2005 وملحق عقده المؤرخ 27 فبراير عام 2014، وتحديد القيمة المتبقية من الأقساط إلى مديونية مباشرة بين الشركة والجامعة ينظمها عقد اتفاق يتضمن كافة الشروط والمواعيد والأقساط الموجودة في العقود.

أكتوبر فارما

أعلنت شركة أكتوبر فارما، عن موافقة مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام 2021 بإجمالي مبيعات 655 مليون جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب 91.4 ميون جنيه، والموافقة على المشروعات الاستثمارية لمنطقة الكريمات والمراهم والمنطقة الصلبة بإجمالي استثمارات بمبلغ 83.8 مليون جنيه.

بنك فيصل الإسلامي

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 8.5 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 8.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 2.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.4 مليار جنيه مقارنة مع 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 31%.