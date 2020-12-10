شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تعلن أسماء المقبولين فى مرحلة التقييم لمبادرة "كُن سفيرًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- عن أسماء المقبولين في مرحلة التقييم الأولي لمبادرة "كُن سفيرًا" ، وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة تهدف في الأساس إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة، لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية.

من جانبها أشارت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الى أن المرشحين مثلوا محافظات الجمهورية المختلفة وبلغ عدد من تقدموا للترشح 7116 من الشباب؛ وقد تم في مرحلة التقييم مراعاة عدد من الشروط الموضوعية؛ منها مقدار المعرفة بالتنمية المستدامة، ومدى جودة استيفاء البيانات، بالإضافة إلى الخبرات السابقة العلمية والعملية، مع مراعاة مجموعة من الأبعاد المتمثلة في تمثيل الفئات التالية: ذوي القدرات الخاصة، النوع الاجتماعي، والتوزيع الجغرافي.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة قد أرسلتا على مدار اليومين الماضيين رسائل بريد الكتروني للمقبولين بالمرحلة الأولى من التقييم وحثهم على الاستعداد للمرحلة الثانية من التقييم.

وعلى المترشح إذا وجد اسمه في الكشف ولم يصله البريد الالكتروني أن يتأكد أولا أنه لا يوجد في junk or spam، وفِي حالة عدم وصول الايميل يرجى إرسال بريد الكتروني للتواصل على الايميل التالي:

[email protected] موضحًا به الأسم بالكامل، رقم الموبايل، البريد الالكتروني، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الاستمارة والفيديو الخاص بالمقبولين في مرحلة التقييم الأولي للمبادرة هو يوم السبت الموافق ١٢ ديسمبر الساعة ١١ مساء.