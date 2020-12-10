شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط عقب توقعات بإصدار عقوبات أمريكية وشيكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار في المعاملات المتأخرة اليوم الخميس بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وهبطت الليرة إلى 7.9290 أمام العملة الأمريكية وسجلت 7.9175 في الساعة 1822 بتوقيت جرينتش، منخفضة 1.25 بالمئة عن إغلاق أمس الأربعاء..