شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 10-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 803 جنيها للجرام، مقارنة بسعر 800 جنيها وهو سعر الإغلاق أمس الأربعاء، وهذا الارتفاع المحدود للذهب جاء عقب تراجع سعر الذهب مساء أمس قرابة 7 جنيهات. أسعار الذهب اليوم:سعر جرام الذهب 18 سجل 688 جنيها.

سعر جرام الذهب 21 سجل 803 جنيهات.

سعر جرام الذهب 24 سجل 917 جنيها. أسعار الذهب اليوم:سعر جرام الذهب 18 سجل 688 جنيها.سعر جرام الذهب 21 سجل 803 جنيهات.سعر جرام الذهب 24 سجل 917 جنيها. تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 10-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليرتفع سعر الدولار اليوم بمقدار قرش واحد ليسجل بالبنك الأهلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر اليورو لـ 18.86 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع، وذلك مقارنه بأسعار أمس الأربعاء، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.86 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 20.81 جنيه للشراء، 21.08 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: عند 48.69 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع.

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