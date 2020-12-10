ماكنزي: القطاع المصرفي سيواجه انخفاضا في الأرباح حتى 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت شركة ماكنزي آند كو من تعرض معظم البنوك في العالم لخسائر ائتمانية فادحة حتى نهاية 2021، متوقعة أنه في ظل بطء تعافي الاقتصاد العالمي فإن القطاع المصرفي سيواجه انخفاضا في الأرباح لمدة 4 سنوات إضافية ضمن تبعات جائحة كوفيد 19.

وأوضحت ماكنزي في تقرير لها أن البنوك العالمية قد تفقد إيرادات تراكمية تتراوح بين 1.5 تريليون إلى 4.7 تريليونات دولار على مدار الفترة بين 2020 و 2024، محذرة من أن البنوك ستفقد 3.7 تريليونات دولار من الإيرادات بصورة نهائية.

وذكرت ماكنزي أن البنوك العالمية خصصت 1.15 تريليون دولار لصالح خسائر القروض بنهاية الربع الثالث من 2020، وهو مستوى أعلى بكثير من إجمالي المخصصات في العام الماضي. وقدر التقرير إجمالي مخصصات البنوك العالمية لصالح خسائر القروض بنحو 2.7 تريليون دولار بحلول 2024.

وقالت ماكنزي آند كو للاستشارات في تقريرها «بحلول عام 2024، ستتطلب الجائحة 2.7 تريليون دولار مخصصات نفقات لخسائر القروض وستفقد 3.7 تريليونات دولار من الإيرادات نهائيا بسبب التحديات الاقتصادية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة».

وأضافت أنه من المتوقع أيضا على مستوى العالم أن يتراجع العائد على حقوق الملكية، وهو مقياس مهم للربحية، إلى 1.5% في 2021 من 8.9% في 2019.

وتوقعت أن معظم المؤسسات لن تستعيد ربحية عام 2019 قبل مضي خمسة أعوام ما لم تحسن إنتاجيتها وإدارتها لرأس المال، وأن الدمج قد يكون حلا لبعضها. وقال كوسيك راججوبال أحد معدي التقرير «هناك ضرورة ملحة لأن ترفع البنوك إنتاجيتها».