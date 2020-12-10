التسجيل في جائزة ابتكر ينتهي الأحد

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وتشترط الجائزة في المسارين أن يكون مقر المنشأة الرئيس في المملكة واستفادت ماليا من تبني تقنية صاعدة أو ابتكار، سواء تم ذلك في منتجات وخدمات المنشأة، أو نموذج عملها التجاري، أو في بيئة عملها وعملياتها الداخلية، في حين يشترط لمسار المنشآت الابتكارية الصغيرة ألا يتجاوز عدد الموظفين بدوام كامل 49 موظفا، وألا تتجاوز إيرادات المنشأة السنوية 40 مليون ريال، فيما يشترط لمسار المنشآت الابتكارية المتوسطة أن يكون عدد الموظفين بدوام كامل ما بين 50 و249 موظفا، وأن تتراوح إيرادات المنشأة السنوية بين 40 و200 مليون ريال.ويتضمن مسار المنشآت الابتكارية الصغيرة معسكرا تدريبيا لتطوير ابتكاراتهم، وجوائز بقيمة 300 ألف ريال للمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى التدريب والتطوير وتصوير ونشر فيديو تسويقي للمنشأة لجلب مستثمري رأس المال الجريء، في حين سيقدم مسار المنشآت الابتكارية المتوسطة فرصة لربط ابتكارات المنشآت بالمستثمرين وتكريم أفضل المنشآت الابتكارية مع تسليمهم درع «ابتكر» وشهادة انتماء إلى قائمة المنشآت المتوسطة الأكثر ابتكارا، بالإضافة إلى فرصة للمشاركة في برنامج الشراكة المعرفية في جانب البحث والتطوير والتمكين المقدم من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست».
يذكر أن «منشآت» تعمل بشكل دؤوب على تعزيز الابتكار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير مجالات العلوم والتقنية والمنتجات القائمة عليها، دعما للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتشجيع وتقدير المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري.
شروط عامة:
- أن يكون مقر المنشأة الرئيس في المملكة
- استفادت ماليا من تبني تقنية صاعدة أو ابتكار
- شروط لمسار المنشآت الابتكارية الصغيرة : ألا يتجاوز عدد الموظفين بدوام كامل 49 موظفا
- ألا تتجاوز إيرادات المنشأة السنوية 40 مليون ريال
- شروط لمسار المنشآت الابتكارية المتوسطة:
- أن يكون عدد الموظفين بدوام كامل ما بين 50 و249 موظفا
- أن تتراوح إيرادات المنشأة السنوية بين 40 و200 مليون ريال
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