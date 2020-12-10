شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات «المركزي» في السندات الأجنبية تتراجع 41.4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت قيمة الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بحوالي 0.4% إلى 358.02 مليار درهم في أكتوبر الماضي، وأظهرت بيانات «المركزي» أن قيمة حساباته والودائع لدى البنوك في الخارج نمت بحوالي 1.1% على أساس شهري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 319.91 مليار درهم مقابل 316.39 مليار درهم في سبتمبر 2020. وتراجعت في الوقت نفسه استثمارات المركزي في السندات الأجنبية بحوالي 41.4% إلى 4.48 مليار درهم، مقابل 7.64 مليار درهم في سبتمبر الماضي.

ونمت الأصول الأجنبية الأخرى للمركزي بحوالي 3.2% إلى 33.63 مليار درهم في نهاية أكتوبر مقابل 32.58 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات المركزي أن قيمة الحسابات الجارية والودائع لديه تراجعت بحوالي 2.8% على أساس شهري في أكتوبر إلى 154.38 مليار درهم. وتراجعت قيمة شهادات الإيداع لدى المركزي بحوالي 7% في أكتوبر الماضي إلى 140.78 مليار درهم.

وقد تراجعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي بحوالي 2.4% على أساس شهري في أكتوبر الماضي إلى 443.66 مليار درهم. وأظهرت بيانات المركزي أن السبب في ذلك يرجع إلى تراجع الودائع لدى المركزي بحوالي 13.7% إلى 54.34 مليار درهم وتراجع القروض والسلفيات بحوالي 13% إلى 37.42 مليار درهم مقابل 42.97 مليار درهم في سبتمبر الماضي.

وتراجعت كذلك استثمارات المركزي بحوالي 6% على أساس شهري في أكتوبر الماضي لتصل إلى 50.38 مليار درهم. ونمت السيولة ورصيد البنوك لدى المركزي بحوالي 1.9% على أساس شهري في أكتوبر إلى 290.69 مليار درهم مقابل 285.41 مليار درهم في سبتمبر الماضي. ونمت الأصول الأخرى لمصرف الإمارات المركزي بحوالي 12.2% إلى 10.83 مليار درهم في أكتوبر الماضي.