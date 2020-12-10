شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتعاون مع «العدل» لإنجاز معاملات الزواج إلكترونياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تعاون مشترك مع وزارة العدل، لإنجاز معاملة الزواج الإلكتروني والتسهيل على المتعاملين، بدون الحاجة إلى طباعة التقرير مما يسهم في زيادة سرية البيانات وخصوصية الزوجين، من خلال إنشاء عملية ربط إلكتروني بين الطرفين لمشاركة تقرير الفحص الطبي ومشورة ما قبل الزواج إلكترونياً، ضمن إطار القانون الاتحادي لنظم المعلومات الصحية. وذلك أثناء فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية بدبي.

وأكد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يرسخ الشراكة والترابط التكاملي بين الخدمات الحكومية بالشكل الأمثل الذي يحقق سعادة المتعاملين، موضحاً أن الزواج الإلكتروني يقوم على نظام إلكتروني ذكي متكامل يعمل على الأجهزة الحاسوبية واللوحية الذكية، جرى تطبيقه على مستوى جميع المحاكم الشرعية الاتحادية بالدولة، تتم من خلاله إجراءات عقود الزواج بجميع مراحلها دون الحاجة إلى التعاملات أو السجلات الورقية، كما يوفر جميع المعلومات التي يحتاج إليها مستخدم النظام للحصول على الخدمة.

وأوضح علي العجمي مدير إدارة نظم المعلومات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التعاون مع وزارة العدل يعزز الجهود المشتركة لأتمتة الخدمات وتحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف نظم المعلومات؛ بحيث تساعد على تسريع الإجراءات والحصول على إحصاءات دقيقة عن عدد المعاملات ومدة إنجازها، مما يسهم في بناء خطط وقاعدة بيانات مربوطة بمؤشرات الأداء.