شكرا لقرائتكم خبر عن موسم أبوظبي.. 9 أسابيع من التسوق في 3500 متجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت عروض أبوظبي، منصة البيع بالتجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، عن خططها لإطلاق حملتها الشتوية موسم أبوظبي للتسوق، التي ستشهد إقبالاً من المتسوقين في كافة أرجاء العاصمة الإماراتية اعتباراً من 10 ديسمبر 2020 ولغاية 14 فبراير 2021.

وستثري الحملة، فعاليات عروض أبوظبي التي تجسد ثمرة شراكات استراتيجية بين مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص؛ إذ ستضم تخفيضات احتفالية وعروضاً استثنائية وتشكيلات جديدة طوال موسم الشتاء، فضلاً عن تجارب تسوق حصرية في أبوظبي عبر آلاف من المتاجر المختصة بالموضة والجمال وأسلوب الحياة، وستصل تخفيضات المراكز التجارية في أبوظبي والعين والظفرة إلى 80%.

وسيكشف الموسم المرتقب عن شجرة أمنيات احتفالية مجهزة بأحدث التقنيات في ياس مول من 10 حتى 31 ديسمبر؛ حيث سيحصل المتسوقون على هدايا يومية عند اختيار أمنية من بين 18 خياراً باستخدام رموز الاستجابة السريعة QR. وتتنوع الجوائز بين أزياء شتوية جديدة وجلسات مكياج وعناية وأحدث الأجهزة والألعاب والتجارب وغيرها. وستظهر خيارات الهدايا التي حددها المتسوقون عبر شاشة LED العملاقة على شجرة الأمنيات المبتكرة من خلال عروض جذابة ترافقها رسومات جرافيكية ومتحركة من وحي الموسم الاحتفالي.

وتشهد حملة موسم أبوظبي للتسوق التي تتضمن مشاركة أكثر من 3500 متجر للبيع بالتجزئة في أكثر من 20 مركزاً تجارياً، إطلاق برنامج العضوية الجديد عروض أبوظبي ون، والذي تم تصميمه لمنح المتسوقين في أبوظبي وخارجها فرصة الوصول إلى منتجات وتجارب وعروض وفعاليات وجوائز متوفرة حصرياً في العاصمة الإماراتية.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يشكل برنامج العضوية الأول من نوعه عروض أبوظبي ون نقلة نوعية ومبتكرة في قطاع تجارة التجزئة؛ حيث سيعزز عمليات الشراء وإقبال المتسوقين على المراكز التجارية في أبوظبي، كما سيوفر للتجار والعلامات التجارية، فرصة عرض بطاقات الولاء الخاصة بهم عبر منصة واسعة، وخاصة بالأعضاء فقط، تقدم لعشاق التسوق تجارب متوفرة حصرياً في أبوظبي. ويتولى برنامج عروض أبوظبي ون تحقيق أحد أبرز أهداف موسم أبوظبي للتسوق، الذي يتمحور حول التنسيق بين تجارب المتسوقين ومتاجر التجزئة المعنية والشركاء بهدف تعزيز مكانة أبوظبي العالمية بوصفها وجهة التسوق المثالية».

ويضم موسم التسوق في أبوظبي، عرض تسوق واربح المذهل من Visa، والذي يتيح لحاملي بطاقات الشركة العالمية للدفع الإلكتروني، فرصة الدخول إلى السحب الكبير للفوز بسيارة طراز ميرسيدس بنز جي إل سي 200 بريميوم عند شراء منتجات بقيمة 200 درهم أو أكثر في المراكز التجارية المشاركة في الحملة.

ومن جانبه، قال شهباز خان، مدير عام شركة Visa في الإمارات: «يواصل التعاون الاستراتيجي بين Visa وعروض أبوظبي دفع أجندة تجارة التجزئة السنوية في العاصمة الإماراتية قدماً من خلال جوائز مذهلة تقدمها عروض تسوق واربح في جميع أنحاء أبوظبي، فضلاً عن تجارب التسوق الحصرية والمصممة لضمان تفاعل المستهلكين في أبوظبي وخارجها بطرق مسؤولة وآمنة».

ويشار إلى أن الاتحاد للطيران، ستخصص أربعة ملايين ميل من برنامج ضيف الاتحاد في سياق جوائز السحوبات المقدمة خلال موسم أبوظبي للتسوق؛ حيث سيفوز 16 متسوقاً بـ250 ألف ميل من برنامج ضيف الاتحاد، علماً بأنه سيتم توزيعها مناصفة بين ثمانية أشخاص من حاملي بطاقات Visa وثمانية آخرين من حاملي بطاقات ضيف الاتحاد من Visa.

بدوره، قال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «نسجّل هذا العام أكبر مشاركاتنا في موسم عروض أبوظبي مع طرح أربعة ملايين ميل كجوائز خلال الحملة، ونهدف بذلك إلى تشجيع المتسوقين في كل مكان على قضاء موسم الشتاء في أبوظبي. ومع ترقب زيادة حركة السياحة المحلية بالتزامن مع نهاية العام واقتراب العام الجديد، نأمل أن يستفيد كل من أعضاء الاتحاد للطيران وحاملي بطاقات فيزا ضيف الاتحاد من المزيد من العروض القيمة في السوق المحلية خلال موسم الأعياد، وحصد أكبر عدد من ممكن من الأميال».