«الإمارات دبي الوطني» أفضل بنوك العالم في خدمة العملاء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير صنف بنك الإمارات دبي الوطني أفضل بنك في العالم من حيث خدمة العملاء وذلك بحسب مجلة «جلوبال فاينانس». وأوضحت المجلة في تصنيف أعدته لأفضل البنوك الخاصة في العالم لعام 2021، إن بنك الإمارات دبي الوطني، وهو رابع أكبر مقرض في الشرق الأوسط، تميّز باستجابة سريعة ومبتكرة لجائحة «كوفيد-19»، مشيرةً إلى أن البنك أسرع في إعادة هيكلة علامته التجارية ومنتجاته لمواكبة هذه التغيرات.

وقالت إن التزام البنك بالتحول الرقمي، منحه ميزة في تقديم الخدمات خلال الجائحة.

ومن خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والتكنولوجيا السحابية، تحولت معظم عملياته باتجاه الشبكة العنكبوتية في غضون أسابيع من بداية تفشي فيروس كورونا.

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