شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك: الرئيس التنفيذي مكانه المصنع لا طاولة الاجتماعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال إيلون ماسك، مؤسس شركتي «تيسلا» و«سبيس إكس» في قمة الرؤساء التنفيذيين لوول ستريت جورنال، «إن أكبر مشكلة تواجه الشركات الأمريكية اليوم هي أنها تُدار من قبل عدد كبير من خريجي كليات إدارة الأعمال».

مشيراً إلى أن إضفاء الطابع المهني على ماجستير إدارة الأعمال في أمريكا ليس بالأمر العظيم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بابتكار المنتجات.

ووفقاً لماسك، غالباً ما ينشغل الرؤساء التنفيذيون في الشركات الكبرى بالأرقام ويفقدون رؤية مهمتهم، وهي إنشاء منتجات أو خدمات رائعة.

معتبراً أنه يجب أن يكون هناك مزيد من التركيز على المنتج أو الخدمة نفسها، ووقت أقل على اجتماعات مجلس الإدارة، ووقت أقل أيضاً على البيانات المالية.

وأضاف ماسك: «الشركة ليس لها قيمة في حد ذاتها، وقيمتها تُقاس فقط بالموارد التي تخصصها لإنشاء خدمات أعمال ذات أهمية أكبر من تكاليف المدخلات. وهذا الشيء الذي يسمونه «ربحاً»، يجب أن يعني بمرور الوقت أن قيمة المخرجات أكثر من قيمة المدخلات».

وأشار رائد التكنولجيا الأمريكي إلى أكبر خطأ ارتكبه كقائد لكل من «تيسلا» و«سبيس إكس» وهو قضاء الكثير من الوقت في الاجتماعات ومناقشة جداول البيانات، بدلاً من التواجد في أرض المصنع.