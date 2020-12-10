سعر الريال السعودى يرتفع بقيمه قرش واحد اليوم الخميس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 20-12-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، بقيمة قرش واحد ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الأربعاء، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وعالميا انخفضت العملة البريطانية أثناء الليل بعد أن منح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين المفاوضين مهلة تنتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق تجاري بعد أن فشلا في سد هوة الخلافات بنفسيهما.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.44 % إلى 0.7450 دولار أمريكي، ليقترب من أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 0.7485 دولار الذي بلغه أمس الأربعاء، بينما حوم اليوان الصيني في التعاملات الخارجية دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام أيضا والذي سجله الأربعاء ليُتداول عند 6.5385 للدولار.