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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس.. و4.99 ريال سعودي بـ1 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 10-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل جنيه استرلينى 4.99 ريال سعودي مقابل سعره أمس كان بـ 5.05 ريال سعودى، و 1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.
وسجلت أسعار النفط اليوم، 49.08 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 22 سنت أو ما يوازي 0.5% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45.77 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 25 سنتا أو ما يوازي 0.6%.
وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة مما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وفقا لرويترز.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)1 يورو = 4.54 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.22 يورو.
جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.99 ريال سعودي مقابل سعره أمس كان بـ 5.05 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.
دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.93 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.34 دولار كندي.
دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.81 ريال سعودي مقابل سعره أمس كان بـ 2.80 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 27.85 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 27.76 ين يابانى.
جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصري مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.
جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 14.75 جنيه سودانى.
دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 34.95 دينار جزائرى مقابل سعره أمس كان بـ 34.90 دينار جزائرى.
دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.946 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 9.950 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.
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