شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الطاقة الوطنية الجزائرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة "إيني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك إنها وقعت اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني لتعزيز الشراكة بينهما في مجالات التنقيب والإنتاج بمنطقة حوض بركين المهمة.

الجزائر عضو في أوبك ومورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، وقد وافقت العام الماضي على قانون جديد للطاقة يستهدف تحسين مناخ الاستثمار لديها بعد تراجع في الإنتاج والصادرات.

وقالت سوناطراك في بيان إن المذكرة تستهدف "رسم خارطة طريق تحدد الخطوات اللازم اتباعها لغاية إبرام عقد أو أكثر... تحت غطاء الإطار القانوني والتنظيمي الجديد".

وقع الوثيقة في الجزائر توفيق حكار المدير العام لسوناطراك وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني اللذان أكدا "التزامهما بتنفيذ برنامج طموح لتعزيز أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حوض بركين"، بحسب البيان.

وأضاف أن حكار وديسكالزي بحثا كذلك التدريب في أنشطة النفط والغاز والتطوير ومصادر الطاقة الجديدة.