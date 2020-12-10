جاسكو توقع عقد وحدات ضواغط دهشور للوفاء باحتياجات الصعيد من الغاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو) إحدي شركات قطاع البترول بالتوقيع علي عقد توريد وحدات ضواغط دهشور 5 ، 6 مع إحدي الشركات الاسبانية. وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وحرص وزارة البترول والثروة المعدنية علي الوفاء باحتياجات محافظات جنوب الصعيد من الغاز الطبيعي لتلبية الاحمال المتزايدة في المنازل والكهرباء والأنشطة الصناعية وكذلك إحتياجات شركة اسيوط الوطنية للتكرير (انوبك). ويستخدم المشروع احدث التكنولوجيات العالمية في إسترجاع الطاقة المهدرة الخارجة من التوربينات الغازية وتحويلها الي كهرباء من خلال وحدات organic rankine cycle. ويتم تمويل المشروع من البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية كأحد مشروعات رفع كفاءة الطاقة التي تنفذها الوزارة من خلال شركتي ايجاس وجاسكو. يذكر أن الشـبكة القوميـة للغـازات الطبيعيـة تساهم فـى زيادة استخدام الغـاز الطبيعـى فـى كافة القطاعـات، ويتــم التحكــم فــى الشــبكة باستخدام أحــدث التكنولوجيــا العالميـة بنظـام SCADA الـذى يمثـل الجهـاز العصبـى لمراقبـة الشــبكة القوميــة للغــاز مــن خــال المركــز القومــى للتحكــم بالشبكة بالتجمع الخامس NATA.

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