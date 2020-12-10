شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.19% بختام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسراً 16.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8643.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.61% رابحاً 716.89 نقطة ليغلق عند مستوى 20557.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 338.7 مليون سهم بقيمة 11 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.96%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.51%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 7.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.55%.

وقفز 95 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 9.96%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 7.11%، فيما تراجع 92 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 1.99%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 1.84%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 1.80%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 711.9 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العقارية السعودية (العقارية)، عن موافقة وزارة التجارة على؛ أولاً: تخفيض راس مال شركة الوديان من 2.9 مليار ريال سعودي إلى 100 مليون ريال سعودي، وذلك بإلغاء 275.3 مليون سهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه، وثانياً: الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال وفقاً للتخفيض المقرر في البند الأول لتصبح المادة بعد التعديل على النحو التالي " حُدد رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال سعودي، مقسماً إلى 10 ملايين سهم أسمي متساوي القيمة، قيمة كل منها (10) عشرة ريالات، وجميعها أسهم عادية نقدية مدفوعة بالكامل ومودعة في حساب الشركة.