شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: طرح شركة غزل المحلة إبريل المقبل بالبورصة ونستهدف 100مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة ستطرح شركة "غزل المحلة لكرة القدم" فى البورصة المصرية فى شهر أبريل المقبل 2021، وذلك فور انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حيث يستهدف الطرح تحصيل نحو 100 مليون جنيه .

وحول تفاصيل الطرح أشار الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " إلى أن عملية الطرح ستتم من خلال اكتتاب خاص وعام، حيث يستهدف الاكتتاب الخاص ضم مؤسسات لهيكل الملكية، بهدف توفير متطلبات القيد بالبورصة التى تنص على ضرورة احتفاظ %50 من المساهمين بحصصهم لمدة عامين، فيما سيتم تحديد نسب الطرح العام والخاص بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة ولاسيما لجماهير المحلة العاشقة لفريقها.

وأوضح هشام توفيق، أن الوزارة قيمت حقوق الانتفاع لشركة "غزل المحلة لكرة القدم" والتى تشمل الاستاد والملاعب والاسم التجاري، بقيمة 50 مليون جنيه تمثل قيمة مساهمة شركة غزل المحلة وحصتها فى الشركة الجديدة.

جدير بالذكر أن شركة غزل المحلة الكبرى ستساهم فى تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم بمنحها حقوق انتفاع الاستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامًا.

وكان نادى غزل المحلة قد نجح فى العودة للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم بعد تصدره مجموعته وذلك بعد غياب 4 سنوات فى دورى الدرجة الثانية.