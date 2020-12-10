شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل القطع الأثرية المشاركة في معرض "شطر المسجد" بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت القطع الأثرية والتي من المقرر أن تشارك في معرض الآثار الإسلامية " شطر المسجد" بمتحف اثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية لتجهيزها وعرضها بقاعة الحضارة الإسلامية (كنوز) التي سيقام بها المعرض.

وذلك في إطار اتفاقية التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لإقامة معرض الآثار الإسلامية " شطر المسجد" بمتحف اثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

ورافق القطع الأثرية مجموعة من الآثاريين والمرممين من المجلس الأعلى للآثار وأحد ضباط الشرطة المصرية للإشراف على اتخاذ كافة التدابير الفنية والأمنية اللازمة، كما تم التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية من أجل ضمان سلامة القطع الأثرية المغادرة لأرض الوطن.



بعض القطع الأثرية التي سيتم عرضها (1)

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن عملية تغليف ونقل هذه القطع الأثرية تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية والتقنية المتبعة في تغليف ونقل الآثار، لافتا إلى أن القطع الأثرية التي تم اختيارها للمشاركة في المعرض تضم عدد (84) قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، والتي ارتبطت بالمساجد تدعيمًا لوظيفتها، مثل المنابر والمحاريب وكراسي المصاحف، فضلًا عن أدوات الإضاءة كالمشكاوات والثريات والتنانير والشماعِد وغيرها من القِطَع التي تعددت أشكالها وأنماطها، وبَزَغَت فيها قدرة الفنان على الإبداع في مختلفِ الحِقَبِ والأقطار.



بعض القطع الأثرية التي سيتم عرضها (2)

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن معرض "شطر المسجد" يتناول نشأة المسجد وتاريخه عبر استعراض حوالي (130) قطعة أثرية من مختلف أنحاء دول العالم الإسلامي، وليُلقي الضَوْء على روائع قِطَع الفن الإسلاميّ التي ارتبطت بالمساجد، والتي تعكس بدورها ما وصلت إليه الحضارة والفنون الإسلاميّة من تقدمٍ وازدهار.



بعض القطع الأثرية التي سيتم عرضها (3)

وأضاف أن المتحف الذي سيتم إقامة المعرض به يضم أربع قاعات عرض هي فنون وأجيال وكنوز ورحلات، وقد خُصصت قاعة عرض الحضارة الإسلامية "كنوز" لعرض قصة شاملة لنواحي الحضارة الإسلامية بداية من تاريخها ووصولاً إلى فنونها وقيمها من خلال باقة مختارة من التحف.



بعض القطع الأثرية التي سيتم عرضها (4)



بعض القطع الأثرية التي سيتم عرضها (5)



بعض القطع الأثرية التي سيتم عرضها (6)