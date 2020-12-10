شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة ومع متابعة مناقشات حزمة التحفيز المالي.



وكشفت بيانات أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 853 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 723 ألفاً.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني وهي قراءة تجاوزت توقعات المحللين بارتفاع نسبته 0.1%.



من ناحية أخرى، وتتابع الأسواق العالمية عن كثب التطورات بشأن مناقشات حزمة التحفيز المالية الثانية في الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة كورونا.



وزاد التفاؤل بشأن إقرار حزمة تحفيز ثانية بعد قرار مجلس النواب الأمريكي بالأمس والذي مد من خلال أجل تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة أسبوع من أجل إعطاء الفرصة لمحادثات حزمة التحفيز.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 30021 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3675 نقطة، بينما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 12403 نقاط.