شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تطلق خطة حماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات في «جايسك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني، الشريك الرسمي الآمن لحكومة دبي، أمس، في مؤتمر جايسك الذي يجري بالتزامن مع أسبوع جيتكس السنوي عن مبادرة البنية التحتية الحيوية للمعلومات. الذي يلتقي فيه أبرز خبراء الأمن الإلكتروني الإقليميين والعالميين وصناع التكنولوجيا.

تهدف المبادرة إلى تعريف أهم الخدمات الحيوية في إمارة دبي والأنظمة الداعمة لها، وذلك لحماية البنية التحتية المعلوماتية، التي من شأنها ضمان استمرارية أعمال الخدمات الرئيسية في إمارة دبي.

وقال المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني يوسف الشيباني: «يحرص مركز دبي للأمن الإلكتروني، على وضع كافة الأطر والخطط الاستباقية لضمان استمرارية الأعمال و الخدمات التقنية تحت كافة الظروف بما يضمن استدامة الأعمال والخدمات الحكومية الحيوية في الإمارة، وتأتي هذه المبادرة كداعم رئيسي لهذه الأهداف، التي تضمن استمرارية الأنظمة الإلكترونية ومرونتها في الفضاء الرقمي، الذي يدعم تطلعاتنا في المستقبل الرقمي».

وألقت عائشة محمد مسؤولة التراخيص بمركز دبي للأمن الإلكتروني، عرضاً للتعريف بأهداف ونتائج المبادرة، يحدد هذا المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية، أهم الخدمات التي تقدمها القطاعات الحيوية في الإمارة والأنظمة الداعمة لها، وذلك لحمايتها من المخاطر السيبرانية وضمان استمراريتها تحت كافة الظروف الطارئة، إضافة إلى تعريف الترابط بين تلك الخدمات والأنظمة على مستوى كافة القطاعات والجهات الداعمة لها وسيساعد هذا المشروع على توفير مستوى أعلى من الأمن الإلكتروني لتلك الخدمات الحيوية.

وأوضحت أن البنية التحتية الحيوية للمعلومات هي الأصول المعلوماتية التقنية التي تدعم استمرارية تقديم الخدمات والوظائف الحيوية في إمارة دبي.