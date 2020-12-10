شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة دبي تدعم 4000 شركة تقنية ناشئة في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، من خلال مبادرتها «دبي للمشاريع الناشئة»، أن العام 2020 شهد دعم المبادرة لحوالي 4000 شركة تقنية ناشئة حتى الآن، وذلك على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2020.

واستضافت دبي للمشاريع الناشئة في جناحها الخاص 7 شركات ناشئة، 60% منها شركات إماراتية، وذلك لإتاحة الفرصة لهم لاستعراض مشاريعهم، والترويج لها أمام زوار المعرض؛ حيث تأتي هذه الخطوة لتعزز من الجهود لدعم المشاريع الناشئة، وخلق بيئة محفزة لها في الإمارة.

واستعرض الجناح برنامج «الشريك المؤسس»، الذي يهدف إلى وصل أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في الدولة مع الشريك المؤسس المناسب لشركتهم أو مشروعهم التجاري، بهدف تعزيز التعاون المشترك، والعمل على نمو مشروعهم التجاري عالمياً. وركزت دبي للمشاريع الناشئة على التعريف بهذا البرنامج المبتكر الذي صمم لدعم المشاريع الناشئة.

وكشفت ناتاليا سيشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي، أن دبي للمشاريع الناشئة ستطلق الدورة الثانية من برنامج «الشريك المؤسس» في بداية العام 2021؛ نتيجة الطلب الكبير عليه من قبل المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، لافتةً إلى أن البرنامج يعتبر إضافة قوية ومهمة لمجتمع الأعمال، نظراً لفوائده الكبيرة والعديدة.

واستعرضت غرفة دبي كذلك مجموعة من أبرز خدماتها الذكية، من خلال جناح الغرفة الخاص بالخدمات التي توفرها لأعضائها ومجتمع الأعمال؛ حيث توفر الغرفة لمجتمع الأعمال عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي حوالي 50 خدمة إلكترونية وذكية.