شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» توقع شراكة جديدة مع «الأوقاف وشؤون القصّـر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دو» عن اختيارها من جانب مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، كمزود للخدمات السحابية التي تحتاج إليها المؤسسة، في رحلتها نحو مواكبة متطلبات التحول الرقمي.

وتأتي هذه الشراكة بعد قرار المؤسسة نقل كامل بياناتها وتطبيقاتها إلى منصة «دبي بالس» باعتبارها بيئة سحابية آمنة ومتطورة لبنيتها التحتية. وجرى الإعلان عن الشراكة الجديد خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 والذي يستمر حتى 10 ديسمبر/كانون الأول في مركز دبي التجاري العالمي.

وستباشر دو رحلة نقل بيانات المؤسسة إلى سحابة دبي بالس، وضمان تنفيذ كافة العمليات بشكل سلس وسريع، بما يضمن توفير العديد من الإيجابيات للمؤسسة، بما في ذلك استمرارية الأعمال وخدمات مدارة بشكل كامل.

وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو: «ساهم النجاح المستمر لمنصة دبي بالس في تعزيز سمعتها وجاذبيتها للمنظمات والجهات الحكومية، باعتبارها منصة آمنة ومتطورة وتسعى العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية إلى الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها الخدمات السحابية، خاصة فيما يتعلق بضمان استمرارية الأعمال، وتوفير مستوى أعلى من الحماية للبيانات، ويسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّـر، والتي نهدف من خلالها إلى تمكين المؤسسة من تعزيز تحولها الرقمي، والاستفادة من التقنيات والحلول المتطورة التي توفرها منصة «دبي بالس».

ومن جهته قال خالد آل ثاني نائب الأمين العام بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّـر: «تعتبر هذه الشراكة من أهم المبادرات والمشاريع المتعددة التي تنفذها المؤسسة في إطار مواكبة متطلبات التحول الرقمي، وخصوصاً في ظل الواقع الجديد؛ حيث باتت مسألة استمرارية الأعمال وتعزيز أمن البيانات ركيزتين أساسيتين لمواصلة النجاح المستدام».