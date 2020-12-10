شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مرتفعا بمقدار 0.2% شهريا ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.0 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.2 % ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.0% ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأكبر فى العالم.