شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا على مدار الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية و الإقبال على العملات ذات المخاطر العالية ،وسط المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مستويات التضخم الرئيسية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر ، وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 90.88 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.15 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.15% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 90.47 نقطة.

لا تزال المعنويات القوية تسيطر على معظم أسواق المال العالمية، خاصة أسواق الأسهم والسندات، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إن نتائج دراسة تحليلية أثبتت أن لقاح "فايزر-بيونتيك" يفي بمعايير النجاح المطلوبة.

عزز هذا التقرير من توقعات،أن الهيئة الأمريكية ستعطي "الضوء الأخضر" قريبا جدا للاستخدام الطارئ لهذا اللقاح فى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" قد تعهد بتطعيم 100 مليون مواطن أمريكي خلال 100 يوم بعد توليه مهام منصبه رسميا فى كانون الثاني/يناير المقبل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، خاصة عن مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد خلال الشهر الماضي ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، البيانات الإيجابية سوف توسع من الخسائر الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.1% سنويا فى تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع بنسبة 1.2% فى تشرين الأول/أكتوبر ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.1% الشهر السابق.

وتصدر بنفس التوقيت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.723 مليون فى الأسبوع المنتهي 5 كانون الأول/ديسمبر من 0.712 مليون الأسبوع الأسبق.