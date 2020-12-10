شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم ترفع التضخم في مصر.. ارتفعت 127.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 5.7% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 4.5% في أكتوبر/ تشرين الأول ما يرجع إلى حد كبير لزيادة أسعار الخضراوات وعلى رأسها الطماطم.

بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار مجموعة الخضراوات ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر /تشرين الثاني «25.8% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات الدائمة 60.8% حيث ارتفعت أسعار الطماطم 127.6% والفلفل الرومي البلدي 15.8%».

وبشكل منفصل أفادت بيانات من البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 4.012% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 3.9% في أكتوبر/ تشرين الأول.

لا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس «أرقام التضخم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني جاءت أعلى من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات. نتوقع ارتفاع أرقام ديسمبر /كانون الأول إلى 6.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري».

وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار اللحم البقري والجاموسي زادت بنحو 12.9% ومجموعة الفاكهة 3.3%.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن القفزة التي سجلها التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني ما زالت تضعه دون النطاق الأدنى للمستوى المستهدف من جانب البنك المركزي المصري، مما يترك «الباب مفتوحا لخفض أسعار الفائدة مجددا على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة لدعم الاقتصاد».

وكشفت بيانات لوزارة التخطيط المصرية الأسبوع الماضي أن معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018.

ومقارنة مع الشهر السابق، تباطأت وتيرة زيادة الأسعار إلى 0.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة مع 1.8% في أكتوبر /تشرين الأول. (رويترز)